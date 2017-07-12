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Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
Сейчас на ключевых постах в “министерствах” “ДНР” находятся люди, которые до 2014 года работали в правоохранительных органах, а с началом боевых действий в Донецке покинули город. Они открыто обвиняют наемников “ДНР” в катастрофической ситуации в регионе и продолжающейся войне, передает “Диалог.UA”.
С таким заявлением выступил экс-начальник штаба Славянской бригады и “минобороны ДНР” Эльдар Хасанов. “Люди, три года находящиеся в войне, уже устали от лжи. Людям трудно объяснить: вот вы еще потерпите годик - два - три, мы будем вести переговоры…Люди должны жить сегодня, сейчас. Должны иметь нормальную работу, нормальную зарплату. Солдаты должны понимать замысел командира”, - начал свой рассказ Хасанов о ситуации на оккупированной территории. Он уверяет, что мирные жители все чаще стали задавать вопрос об окончании войны.
“На этом фоне у людей возникает масса вопросов о том, каким образом Донбасс, боровшийся против олигархии, вдруг получил новых олигархов и получил в свои руководящие органы представителей украинских правоохранительных структур, которые в 14-м году массово бежали из Донбасса. Сейчас они благополучно вернулись и занимают серьезные посты в РОВД, МГБ, армии и остальных силовых структурах. Потеряна главная идея…, что он получил в итоге. Новых олигархов в лице министров, которые покупают себе Rolls-Royce, и это на фоне тотальной беспросветной нищеты? Это сегодня происходит и в ЛНР, и в ДНР”, - пожаловался террорист. Он также подтвердил факт торговли и коррупции на потоках гуманитарной помощи. “Чудовищная ситуация с гуманитаркой, которая фактически превращена в средство обогащения некоторых товарищей… Об этом в РФ компетентным органам известно. Вопрос в том, почему не борются”, - рассказал Хасанов.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, коррупция, ДНР, ЛНР, олигархи, Захарченко, Минобороны
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