Главная / Новости / Донецкая область / “Ситуация катастрофическая" - горняки “ДНР” откровенно рассказали о затоплении шахт Донбасса
Последние новости раздела
- “Ситуация катастрофическая" - горняки “ДНР” откровенно рассказали о затоплении шахт Донбасса11:49
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву11:12
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО10:29
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" пытаются разжечь конфликт на Донбассе провокациями: один воин ВС Украины получил ранение10:12
- "Укроп" или в*тник?" Известный блогер указал на разницу между переселенцами с Донбасса и Крыма. ВИДЕО09:27
- Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины21:36
- "Меняю туфли на гречку": как выживают местные жители в "ДНР"21:12
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ16:29
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
“Ситуация катастрофическая" - горняки “ДНР” откровенно рассказали о затоплении шахт Донбасса
12.07.2017 11:49
В оккупированной Горловке затоплены все шахты: новые хозяева Донбасса закрывают даже успешно работавшие угольные предприятия без указания сроков возможного восстановления работы предприятий. Пользователи соцсетей из оккупированного города сообщают о политике геноцида “народной власти”, передает “Диалог.UA”.
По данным мирных жителей, в “ДНР” собираются затопить все шахты Горловки и Енакиево к концу 2018 года. На шахте имени Калинина на-гора уже выдают медь, а примерно с 17 июля прекратят откачивать воду на горизонте 1000 м.
Теги: Донбасс, шахта, геноцид, затопление, ДНР, горняки
Читайте также:
- На Донбассе резко возрос риск гигантской техногенной катастрофы
- В ДНР - ЧП на одной из шахт
- ДНРовцы похвастали новой мощной лавой на шахте в Торезе
- В Горловке из-за закрытия шахты целый район может уйти под воду
- "Власти ДНР" намерены до конца года выбросить на улицу около 14 тысяч горняков
- В оккупированной Макеевке закрывают шахты, не платят зарплаты и больничные
- На Донбассе задержали россиянина и боевика ЛНР11:31
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву11:12
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО10:29
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" пытаются разжечь конфликт на Донбассе провокациями: один воин ВС Украины получил ранение10:12
- "Укроп" или в*тник?" Известный блогер указал на разницу между переселенцами с Донбасса и Крыма. ВИДЕО09:27
- Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины21:36
- "Меняю туфли на гречку": как выживают местные жители в "ДНР"21:12
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека18:42
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием18:17
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- “Ситуация катастрофическая" - горняки “ДНР” откровенно рассказали о затоплении шахт Донбасса11:49
- На Донбассе задержали россиянина и боевика ЛНР11:31
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву11:12
- Путин вмешался в строительство атомного ледокола "Арктика"10:51
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО10:29
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" пытаются разжечь конфликт на Донбассе провокациями: один воин ВС Украины получил ранение10:12
- ""Хороших русских" не существует. Принципиальных противников Путина совершенно устраивает вторжение в Украину, они точно так же гордятся аннексией", - Голобуцкий жестко "прошелся" по Навальному из-за дебатов с террористом Гиркиным09:48
- На YouTube сменился многолетний лидер просмотров09:35
- "Укроп" или в*тник?" Известный блогер указал на разницу между переселенцами с Донбасса и Крыма. ВИДЕО09:27
- Осуществлена первая квантовая телепортация с Земли на орбиту09:15
- Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО08:38
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену
- Во время "плотских утех" террористы псевдореспублики "ДНР" подорвались на минах