Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

“Ситуация катастрофическая" - горняки “ДНР” откровенно рассказали о затоплении шахт Донбасса

12.07.2017 11:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
“Ситуация катастрофическая" - горняки “ДНР” откровенно рассказали о затоплении шахт Донбасса

В оккупированной Горловке затоплены все шахты: новые хозяева Донбасса закрывают даже успешно работавшие угольные предприятия без указания сроков возможного восстановления работы предприятий. Пользователи соцсетей из оккупированного города сообщают о политике геноцида “народной власти”, передает “Диалог.UA”.

По данным мирных жителей, в “ДНР” собираются затопить все шахты Горловки и Енакиево к концу 2018 года. На шахте имени Калинина на-гора уже выдают медь, а примерно с 17 июля прекратят откачивать воду на горизонте 1000 м.



Теги: Донбасс, шахта, геноцид, затопление, ДНР, горняки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх