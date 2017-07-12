У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь

12.07.2017 12:30

Семейной паре из оккупированной Горловки грозит смертная казнь за покушение на убийство, убийства и разбойное нападение на мирных жителей непризнанной “ДНР”. Резонансный приговор могут вынести за убийство таксиста, покушение на пенсионера и разбойное нападение, сообщает “МВД ДНР”, передает “Диалог.UA”.

В июле в “полицию” обратился пострадавший пенсионер из Горловки. Мужчина встретился с семейной парой, которая пришла к нему под видом покупателей “Волги”. После этого "покупатель" напал на продавца авто, нанеся более 20 ударов ножом. Несмотря на многочисленные травмы, пострадавший выжил. “Полиция” задержала нападавших – семейную пару с тремя детьми.

Теперь им грозит высшая мера - смертная казнь или пожизненное заключение. К слову, оккупанты уже установили причастность подозреваемых к нападению в Енакиево и убийству таксиста. В “МВД ДНР” заявили, что семейная пара продавала машины жертв, а после покушения на пенсионера пыталась выехать из “ДНР”.