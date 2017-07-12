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"Укроп" или в*тник?" Известный блогер указал на разницу между переселенцами с Донбасса и Крыма. ВИДЕО
Переселенцы из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей существенно отличаются от тех, которые вынуждены были покинуть Крым после аннексии полуострова.
Об этом в эфире "Обозреватель.LIVE" заявил украинский журналист и блогер Павел Казарин.
"Знаете, в чем разница между переселенцами Луганска и Донецка и переселенцами из Крыма? Когда донецкие и луганские встречаются за столиком в кафе, они всегда прощупывают друг друга вопросами: ты укроп или ватник? Из Донецка и Луганска уезжали не по политическим мотивам, а по мотивам личной безопасности, потому что война шла. С "градами", артобстрелами и танками. Поэтому люди уезжали там в Винницу, Житомир, Киев, Одессу не потому, что они проукраински настроены, а потому, что у них там родня есть или какой-то альтернативный "аэродром", где можно бросить якорь", - отметил он.
По словам Казарина, среди крымских переселенцев нет пророссийских элементов.
"Из Крыма уезжали на материк люди только исключительно по политическим мотивам, потому что в Крыму не было военных действий, и пророссийски настроенному крымчанину на украинском материке делать нечего. Для нас прописка – это как маркер идентичности. У нас нет смысла друг друга проверять вопросом, потому что пророссийских крымчан на украинском материке нет. Им не было нужды уезжать, потому что не было нарушения контура безопасности, не было военных действий, условно говоря, Гиви и Моторолы какого-нибудь", - подчеркнул блогер.
При этом он добавил, что от войны с Донбасса бежали люди с разными взглядами.
"Многие в Крыму предпочли уйти под радары и жить не соприкасаясь с государством, потому что там можно жить мирной жизнью, не соприкасаясь с государством. А жить в Луганске мирной жизнью, не соприкасаясь с боевиками на порядок сложнее. Поэтому я повторяю: переселенцы из Донецка и Луганска и переселенцы из Крыма – это все-таки две разные переселенческие группы", - подытожил журналист.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, Крым, переселенцы
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