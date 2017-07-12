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В Донецке боевики укрепляют подступы к «министерству обороны ДНР»
12.07.2017 12:51
Территорию вокруг «министерства обороны ДНР» в Донецке, (Ворошиловский район, пер. Покрышева, 1, территория бывшего «ТД Энергостил»), боевики дополнительно обустраивают инженерными сооружениями (бетонные укрепления для крупнокалиберных пулеметов).
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.
Охрана здания усилена.
Источник 62.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Министерство обороны, ДНР, боевики, Тымчук
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