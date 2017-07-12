В Мариуполе открылся летний читальный зал

12.07.2017 18:39

На площадке перед Центральной библиотекой им.В.Короленко начал работу летний читальный зал работает. Чтобы стать посетителем необычного читального зала, наличие читательского билета не обязательно.

«Без правил и условностей, удобно расположившись на свежем воздухе за столиком или, при желании, на травке, взрослые и дети знакомятся с новыми журналами и газетами, играют в шахматы и другие настольные игры, рисуют акварельными красками и цветными карандашами», - рассказывают библиотекари о своём уникальном проекте.

Читальный зал под открытым небом работает в четверг, пятницу и субботу с 12.00 до 16.00 с учётом погодных условий.