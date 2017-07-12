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Архив - Донецкая область

В Мариуполе задержали гостя с гранатами

12.07.2017 17:42
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В Мариуполе задержали гостя с гранатами

Служебная собака помогла правоохранителям выявить мужчину, который планировал вывезти в мирный регион 7 боевых гранат.
Во время патрулирования на территории железнодорожного вокзала правоохранители заметили мужчину, который, увидев полицию, стал заметно нервничать.
При проверке служебный пёс помог определить, что в сумке у мужчины находятся взрывоопасные предметы.
Оказалось, что в личных вещах 26-летний мужчина пытался вывезти 6 гранат Ф-1, 1 гранату РГД, запалы к ним, свёрток с веществом растительного происхождения.
Все боеприпасы и вещества изъяты и направлены на экспертизу.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 «Незаконное хранение оружия и боеприпасов» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.



Теги: Донбасс, Мариуполь, задержание, гранаты
 
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