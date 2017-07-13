Deutsche Welle: Оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей

13.07.2017 14:15

Оккупанты и их коллаборационисты в так называемых ДНР и ЛНР удерживают сеть трудовых лагерей, где заставляют работать бесплатно тысячи заключенных. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на немецкую радиостанцию Deutschlandfunk, которая обнародовала информацию правозащитников накануне, передает Обозреватель.

Указывается, что часть этих людей – это лица, приговоренные украинскими судами еще до весны 2014 к лишению свободы.

В настоящее время эти люди или уже должны были отбыть сроки наказания, или к ним должна быть применена амнистия или другое смягчение наказания, как принималось в Украине.

Группа правозащитников, которая проводила мониторинг ситуации на оккупированных территориях, указывает, что доходы от принудительного труда в таких лагерях составляют до 500 тысяч евро в месяц.

Эти средства используются для "финансирования террористов на Донбассе".

При этом главари оккупантов и террористов на запрос о наличии и функционирования лагерей немецкой радиостанции не ответили.

Правозащитники и журналисты исходят из того, что в лагерях на Востоке Украины содержатся до 10 тысяч заключенных. Многие из них не имели оснований для попадания в такие лагеря.

Источник: http://from-ua.com