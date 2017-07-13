ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ ПРОСТИТЬ ДОЛГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ-НЕЛЕГАЛАМ, ЕСЛИ

13.07.2017 15:30

На встречу с керамиками в Славянск приехал глава Донецкой ВГА Павел Жебривский. Его визит связан с непорядками в этом бизнесе. Главный из них – зарплаты в конвертах. Большинство наемных работников в керамическом производстве города не оформлены официально.



А, значит, игнорируют местный бюджет. Это подтвердила и и.о. главного налоговика области Ирина Долозина. Она привела данные, очень удивившие присутствующих.



Из 380 зарегистрированных в области физлиц-предпринимателей, занимающихся керамическим бизнесом, наемные работники есть только у 53! Остальные делают глиняные чашки и горшочки сами…



Не устраивает такой расклад и городского голову Вадима Ляха. По его мнению, из-за зарплат в конвертах местная казна не дополучает почти 25 миллионов гривень. В итоге встречи руководитель области пообещал не наказывать за «прошлые грехи» тех, кто начнет налоги платить исправно.



И подчеркнул, что не допустит того, что в более выгодном положении будут находиться те, кто не платит в бюджет. Сегодня на заседании рабочей группы из представителей всех заинтересованных служб определят сроки, за которые «теневики» должны легализировать свой бизнес.

Источник: http://zi.dn.ua