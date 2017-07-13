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Инвалиды из Мариуполя получили возможность учиться и отдыхать в Виннице
Мариупольцы с инвалидностью могут отдохнуть и обучиться новой профессии в
Винницком межрегиональном центре профессиональной реабилитации инвалидов «Подолье».
Об этом сообщает сайт Мариупольского городского совета.
Центр предоставляет лицам с инвалидностью услуги по профессиональной ориентации, реабилитации и трудовой адаптации.
Как стало известно, в центре «Подолье» обучают лиц с инвалидностью по таким профессиям, как оператор компьютерного набора (5 мес.), портной (8 мес.), обувщик по ремонту обуви (3 мес.), обувщик по индивидуальному пошиву обуви (12 мес.), швея (3 мес.), фотограф (4 мес.), конторский служащий (8 мес.), парикмахер ( 5 мес.), флорист (6,5 мес.), мастер маникюра (3 мес.), облицовщик-плиточник (6 мес.), визажист( 5,5 мес.), кассир банка (8,1 мес.), лифтер (1,5 мес.), оператор котельной (3 мес.), вязальщица трикотажных изделий из полотна (2 мес.), секретарь руководителя (6 мес).
Обучение, питание, проживание для иногородних лиц предоставляются бесплатно.
Более подробную информацию можно получить в районных управлениях социальной защиты населения: в Левобережном районе по телефону 22-31-65; в Центральном районе 53-04-59; в Кальмиусском районе - 38-53-79; в Приморском районе - 37-21-10.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Винница, Мариуполь, отдых, инвалиды
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