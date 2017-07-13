«Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО

13.07.2017 20:56

Журналисты исследовали, какие продукты сейчас есть в Донецке, и по каким ценам

«Пустые полки и стеллажи» – это явно не про оккупированный Донецк; магазины города скорее пугают отсутствием покупателей. Понятия «час пик» тут для маркетов теперь не существует: они либо полузаполнены, либо пусты. Нехватки продуктов нет – но господствуют российские. Надписи на этикетках указывают на родной край продуктов: Кабардино-Балкария, Кубань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Пермь, Пенза, Владивосток… До сих пор можно найти и украинские товары, но их все меньше.

Для сравнения брали усредненные цены рынка, супермаркета «Амстор» и «Первого республиканского». Сейчас с уверенностью можно сказать, что в неподконтрольном Украине городе не наблюдается нехватки продуктов питания, напротив: городские рынки и супермаркеты предоставляют разнообразие продовольственных товаров. В наличии как продукты первой необходимости, так и сезонные овощи и фрукты.

Посетив рыночные ряды и просмотрев прилавки магазинов и супермаркетов, журналисты составили сравнительный список продуктов питания и их ценовой диапазон в рублях (курс рубля к гривне, установленный боевиками на неподконтрольной территории – 2,30 по состоянию на 13 июля). Хлеб – от 8 рублей за городскую булку до 17 за батон. Овощи: красные помидоры – от 75 рублей за килограмм, капуста – от 35, огурцы – также от 35 рублей, картошка – от 32, свекла – от 21, морковь – от 55, лук – от 45 рублей за килограмм. Из фруктов наибольшим спросом пользуются сезонные: черешня – от 80 рублей, малина – от 180 рублей за литровую банку, клубника уже почти отошла, но в разгар сезона стоимость её колебалась в пределах 150-170 рублей за килограмм. К слову, в последние несколько недель цены на овощи существенно снизились.

Литр молока можно купить за 40 рублей. Банка сметаны весом в 400 грамм местного производителя обойдётся в 70 рублей. Цены на самый популярный и доступный по цене вид мяса – курятину – стартуют от 96 рублей за килограмм.

Цены на большинство продуктов соизмеримы с киевскими – при зарплатах в Донецке от 5 до 9 тысяч рублей (2-4 тысячи гривен) и пенсиях около 2 тысяч рублей (900 грн). Цены на свинину и говядину в Донецке выше киевских приблизительно на 35%, десяток яиц также будет стоить дороже на 20%. Самыми дорогими стали сезонные овощи и фрукты. Здесь разница порой доходила до 45%.

Специально для оккупированных территорий Россия наладила выпуск «особенных» видов пива – «Новоросское» и «Первое республиканское». На первый взгляд пиво под таким названием выпускают на оккупированной части Донетчины, но нет – его сюда привезли из Новороссийска (Россия).

Напомним, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, который сбежал в РФ придумал, как вернуться на родину. В «ДНР» начали распространяться слухи о том, что в воздухе витает перспектива объединения «ЛДНР» под эгидой Азарова.

А таможенные органы РФ официально признают завоз антрацита с захваченных шахт в Донбассе

Источник: https://politeka.net