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В Макеевке появился еще один настоящий «патриот» России, который сжег украинский паспорт
Известный украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал видео, на котором житель, оккупированный российскими боевиками, Макеевки сжег украинский паспорт и похвастался, что теперь у него есть паспорт «ДНР», по которому он вскоре сможет ездить по всему миру.
Как пишет Денис Казанский, казалось бы, что тут комментировать, если человек верит, что сможет ездить по миру с паспортом «ДНР», то помочь ему могут только высококвалифицированные врачи. Блогер отмечает, что есть все же один нюанс, который вызывает просто уважение к этому человеку – это его честность. Пусть он под воздействием пропаганды и тому подобное, но он вполне серьезно, без ухмылок и фанатизма говорит о том, что он выбирает другой путь, который ему кажется правильным, хоть все цивилизованные люди понимает, что пути никакого то и нет.
«В отличие от других любителей «русского мира», человек не стал клянчить украинскую пенсию и ездить к «фашистам» за продуктами. Так и должен поступать всякий настоящий новорос. Плевать, что жители Приднестровья уже 25 лет ждут, когда по их паспортам можно будет куда-нибудь ездить, а жители Абхазии ждут того же 9 лет. Настоящий патриот России должен верить и терпеть», – резюмировал Денис Казанский.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Макеевка, паспорт, патриот
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