Последние новости раздела
- КОМУ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НАДО ИДТИ НА СВЕРКУ В НАЛОГОВУЮ20:00
- СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ17:45
- Стала известна причина гибели рабочих на комбинате им. Ильича16:35
- Вибух на комбінаті в Маріуполі: троє працівників загинули16:25
- Как будут освобождать Донбасс14:15
- В районі Мар’їнки Росія почала використання нової бронебійної зброї13:05
- Вести АТО: число обстрелов растет, ранены 2 бойцов ВСУ10:30
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Инвалиды из Мариуполя получили возможность учиться и отдыхать в Виннице18:28
КОМУ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НАДО ИДТИ НА СВЕРКУ В НАЛОГОВУЮ
14.07.2017 20:00
За первые шесть месяцев года жители Донецкой области заплатили более 22, 7 миллиона гривень налога на лишнюю площадь. Это почти вполовину больше, чем в прошлом.
Из этой суммы 9,5 млн грн отдали местному бюджету только граждане Мариуполя, имеющие большие квартиры и дома. В Константиновке сумма такого налога 789 гривень.
Почти 740 000 грн. отдали константиновцы, остальное – жители Торецка, обслуживаемого констановскими фискалами.
Квитанции с суммами налога налоговики должны были разнести по адресам до 1 июля, за два месяца его надо уплатить.
Своевременно не заплатишь, сумма увеличится. Кому квитанции не принесли, надо идти на сверку в налоговую. В том городе, где находится дом или квартира.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, налоговая инспекция
Читайте также:
- КОМУ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НАДО ИДТИ НА СВЕРКУ В НАЛОГОВУЮ20:00
- СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ17:45
- Стала известна причина гибели рабочих на комбинате им. Ильича16:35
- Вибух на комбінаті в Маріуполі: троє працівників загинули16:25
- Как будут освобождать Донбасс14:15
- В районі Мар’їнки Росія почала використання нової бронебійної зброї13:05
- Вести АТО: число обстрелов растет, ранены 2 бойцов ВСУ10:30
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Инвалиды из Мариуполя получили возможность учиться и отдыхать в Виннице18:28
- КОМУ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НАДО ИДТИ НА СВЕРКУ В НАЛОГОВУЮ20:00
- Чем Порошенко перепугал ЕС на саммите19:40
- Гройсман обвинил Семенченко в действиях в пользу России19:27
- Генпрокуратура повідомила про підозру Черновецькому19:11
- Перемога: как польские власти поддержали украинцев18:55
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Порошенко пообещал увеличение пенсий уже осенью18:20
- Макрон и Трамп сошлись во взглядах по «дорожной карте» для Сирии18:03
- СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ17:45
- Ирина Билык не смогла попасть на свой самолет17:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Продукты, которые не стоит есть на завтрак07:05
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Як визначити свій тип шкіри?12:28
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Характер газетной строки11:20
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО