КОМУ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НАДО ИДТИ НА СВЕРКУ В НАЛОГОВУЮ

14.07.2017 20:00

За первые шесть месяцев года жители Донецкой области заплатили более 22, 7 миллиона гривень налога на лишнюю площадь. Это почти вполовину больше, чем в прошлом.



Из этой суммы 9,5 млн грн отдали местному бюджету только граждане Мариуполя, имеющие большие квартиры и дома. В Константиновке сумма такого налога 789 гривень.



Почти 740 000 грн. отдали константиновцы, остальное – жители Торецка, обслуживаемого констановскими фискалами.

Квитанции с суммами налога налоговики должны были разнести по адресам до 1 июля, за два месяца его надо уплатить.



Своевременно не заплатишь, сумма увеличится. Кому квитанции не принесли, надо идти на сверку в налоговую. В том городе, где находится дом или квартира.

Источник: http://zi.dn.ua