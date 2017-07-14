СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

14.07.2017 17:45

Пресс-служба главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области предупреждает об ухудшении погоды сегодня 14 июля.

На территории Донетчины ожидаются дожди, грозы, шквалы. По данным Укргидрометцентра дожди пройдут по всей области, в отдельных районах шквалы 15-20 метров в секунду.

Источник: http://zi.dn.ua