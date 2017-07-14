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Архив - Донецкая область

Стала известна причина гибели рабочих на комбинате им. Ильича

14.07.2017 16:35
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Стала известна причина гибели рабочих на комбинате им. Ильича

К летальному  исходу на ММКИ привело нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.Погибли двое мужчин 49 и 59 лет и  37-летняя женщина. Еще двое работников госпитализированы в лечебное учреждение.

Как  сообщили 0629 в  пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 14 июля, на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича во время выполнения работ по ремонту кровли на высоте 22 метра, по предварительной информации, произошел обвал перекрытия, в результате чего трое работников погибли. На момент обвала на высоте работало пятеро работников подрядной организации, все они упали вниз и их накрыло железобетонным перекрытием.

На предприятии сейчас работают оперативники и спасатели.

Процессуальное руководство в уголовном производстве будет осуществлять прокуратура.

Как стало известно,  связи с трагедией на ЛПЦ-1700 отменены торжества  по случаю профессионального праздника в ДК  металлургов.

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, завод, погибли
 
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