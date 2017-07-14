В Мариуполе разработали проект по созданию нового мусоросортировочного комплекса

14.07.2017 21:20

В Мариуполе разработали проект по созданию нового мусоросортировочного комплекса, -сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что во время рабочего объезда мэр Вадим Бойченко посетил полигон ТБО. Мэру рассказали о положительных изменениях, которые уже произошли на предприятии, и о планах по дальнейшему обращению с бытовыми отходами.



Как отмечают в мэрии, несмотря на то, что открыт полигон ТБО в 2012 году, он уже заполнен городскими отходами на 70%.



"В сутки он принимает около 500 тонн мусора. В связи с этим на предприятии применяется ряд предупредительных мер, призванных улучшить ситуацию в ближайшем будущем. В частности, город разработал проект по строительству нового мусоросортировочного комплекса, который поможет выполнить закон Украины, запрещающий проводить захоронения неотсортированных отходов", - отмечают в мэрии.