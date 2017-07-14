- Вести АТО: число обстрелов растет, ранены 2 бойцов ВСУ10:30
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Инвалиды из Мариуполя получили возможность учиться и отдыхать в Виннице18:28
- В Макеевке появился еще один настоящий «патриот» России, который сжег украинский паспорт17:30
- ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ ПРОСТИТЬ ДОЛГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ-НЕЛЕГАЛАМ, ЕСЛИ15:30
- Deutsche Welle: Оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей14:15
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ10:00
Вести АТО: число обстрелов растет, ранены 2 бойцов ВСУ
Незаконные вооруженные формирования в зоне АТО усилили обстрелы позиций ВСУ на Донецком и Мариупольском направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.
За минувшие сутки, 13 июля, противник 29 раз нарушил перемирие на Донбассе. Вследствие этих огневых провокаций двое украинских военных получили осколочные ранения.
Так, около 20 и 21 часов боевики из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия вели огонь по Водяному, Павлополю, Широкиному, Гнутовому. В это же время преступники из 82-мм минометов били по Новомихайловке.
Кроме того, с 21 и до 22 часов, опорные пункты сил АТО вблизи Марьинки, обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и минометов.
В конце суток обстрелы произошли вблизи Авдеевки, что на Донецком направлении.
Здесь, начиная с 21 часов и почти до 23 бандформирования со стороны Спартака. Ясиноватой, Минерального 5 раз открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также обстрел зафиксирован в районе шахты Бутовка.
На Луганском направлении, после 19 часов, под вражеским огнем оказались поселки Станица Луганская, Новоалександровка и Новотошковское.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО
- Один украинский военный подорвался в районе Станицы Луганской, еще один пострадал в Зайцево
- Українські кореспонденти, що висвітлюють російсько-українську війну, нагородять військових, медиків та волонтерів
- Зона АТО: о спасении раненых и равнодушии гражданских медиков
- Они обороняют Мариупольское направление (ФОТО)
- Радостные новости из зоны АТО
- Вести АТО: число обстрелов растет, ранены 2 бойцов ВСУ10:30
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Инвалиды из Мариуполя получили возможность учиться и отдыхать в Виннице18:28
- В Макеевке появился еще один настоящий «патриот» России, который сжег украинский паспорт17:30
- ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ ПРОСТИТЬ ДОЛГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ-НЕЛЕГАЛАМ, ЕСЛИ15:30
- Deutsche Welle: Оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей14:15
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ10:00
- Вести АТО: число обстрелов растет, ранены 2 бойцов ВСУ10:30
- Украина не станет членом НАТО, пока ее союзники боятся Путина – американский дипломат10:18
- Нацполиция готовит сюрприз посетителям митингов по всей стране10:05
- Путин и таинственный пассажир: на видео заметили любопытную деталь09:46
- Відомий нардеп вирішив відмовитись від мандату09:30
- День Нептуна: история и традиции праздника09:15
- Украинцев в августе ждет внеочередной призыв в армию: кого заберут08:56
- Киев предложил ЕС альтернативу Северному потоку-208:45
- Украинцам обещают двукратное уменьшение пенсий08:30
- Обанкротился производитель любимых телефонов олигархов08:25
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Продукты, которые не стоит есть на завтрак07:05
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Як визначити свій тип шкіри?12:28
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Характер газетной строки11:20
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- ГАЗЕТЕ «ДОНБАСС» - 100!11:05
- Як доглядати за жирним волоссям влітку?09:28
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО