Вибух на комбінаті в Маріуполі: троє працівників загинули

14.07.2017 16:25

У Маріуполі сьогодні, 14 липня, на комбінаті «ім. Ілліча» під час ремонту обрушилися залізобетонні перекриття, в результаті події троє працівників загинули, інформує replyua.net.

За даними управління Національної поліції в Донецькій області, близько 11:00 в Кальміуське відділення поліції Маріуполя надійшло повідомлення про те, що на території підприємства стався обвал перекриття. На місце направлено слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції. «Станом на 12:20 відомо, що 3 робочих (з них 2 чоловіків і жінка) загинули, ще один постраждав», - сказано в повідомленні.



У свою чергу, лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що аварія сталася на металургійному комбінаті імені Ілліча. «Сьогодні в Маріуполі на комбінаті імені Ілліча під час проведення ремонтних робіт покрівлі листопрокатного цеху стався обвал залізобетонного перекриття. На жаль, загинули троє робітників, ще троє травмовані», - написав він.



Як пізніше підтвердила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті обвалення залізобетонної плити на металургійному заводі загинули 3 людини, а ще 3 отримали травми.