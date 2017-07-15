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Боевики выжгли огнем украинский курорт.
Боевики на Донбассе полностью уничтожили поселок Широкино.
Боевики на Донбассе полностью уничтожили поселок Широкино
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
«Обстрелы российско-террористических войск полностью уничтожили этот населенный пункт и сегодня там не осталось ни одного уцелевшего дома. После начала российской агрессии жизни в поселке остановилось. Сегодня оно напоминает зону отчуждения, поселок-пустоту, а еще недавно Широкино было элитным курортным населенным пунктом на Азовском море», — сказано в сообщении.
Отмечается, что боевики ведут обстрелы из оружия, которое запрещено минскими соглашениями. Командир взвода одной из мотопехотных бригад Михаил рассказал, что пророссийские наемники при ведении огня по поселку по нашим позициям привлекают к обстрелу тяжелую бронетехнику, крупнокалиберные пулеметы, минометы 120 и 82 калибра и гранатометы.
«Мы наблюдаем, как по другую сторону раз в два дня террористические войска проводят ротацию своего личного состава. Они приезжают со стороны Безымянного. Там они укрепляют свои позиции и защитные сооружения, а тяжелая бронетехника по вооружению работает со стороны Саханки, к нам они не подходят, а огонь ведут на расстоянии», — сообщил военный.
Также боевики ведут так называемую «окопную войну».
«Они тихонько окапываются, укрепляют свои позиции и огонь в большинстве открывают ночью или в темное время суток, когда международные организации ООН и ОБСЕ не могут зафиксировать нарушения Минских соглашений», — рассказал командир батальона отдельной мотопехотной бригады «Каскад».
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, уничтожение, боевики, Широкино
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