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Архив - Донецкая область

ГРОЙСМАН ВЫСТУПИЛ ЗА УСИЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ

15.07.2017 17:30
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ГРОЙСМАН ВЫСТУПИЛ ЗА УСИЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ

Усиление миротворческой миссии ОБСЕ необходимо в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время приветствия украинских миротворцев, передает пресс-служба Кабмина.

При этом глава правительства подчеркнул, что Украина благодарна миссии ОБСЕ за ее работу в зоне АТО.

"Мы благодарны международной миротворческой миссии ОБСЕ за активное участие в прекращении террористического акта, однако, как видим, российско-террористические силы, которые оккупировали часть территории нашего государства, игнорируют любые договоренности о прекращении огня и отвода тяжелого вооружения. Поэтому сегодня крайне важна консолидация международного сообщества и реализация усиленной миротворческой миссии в отдельных временно неконтролируемых районах Луганской и Донецкой областей", - заявил Гройсман.

Также премьер-министр напомнил, что Украина уже не один год участвует в программах ООН.

Источник: newsone.ua



Теги: Донбасс, ОБСЕ, миротворцы, Гройсман
 
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