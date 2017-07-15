Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса

15.07.2017 16:50

Законопроект "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей" (о переформатировании АТО/реинтеграции Донбасса) был обнародован в СМИ в варианте, который предложил секретарь СНБО Александр Турчинов, что не вызвало одобрения у президента Украины Петра Порошенко.

Об этом пишет журналист Сергей Рахманин в статье для издания "Зеркало недели".

В частности, Турчинов поддержал введение военного положения, против чего выступает Порошенко, после чего 10 июля приостановил рассмотрение указанного законопроекта.

По словам источников в Администрации президента, Порошенко не верил в успех прохождения документа через парламент на фоне ажиотажа вокруг снятия неприкосновенности с ряда нардепов и очередного обострения отношений между БПП и "Народным фронтом".

Как говорит источник в Кабмине, у АП и у Порошенко лично было много замечаний к тексту законопроекта. В частности, высказывались сомнения по поводу упоминания "агрессии" и "оккупации", целесообразности упоминания о Крыме, а также спорили о том, как именно нужно упомянуть Минский процесс.

По сведениям из дипломатических источников, о подготовке законопроекта и о ключевых его положениях Украина проинформировала Германию и Францию, которые посоветовали не спешить, пообещав взамен усиление давления на президента РФ Владимира Путина. Источники в МИД Украины говорят, что лидеры Германии и Франции считают, что смогут добиться от Кремля некоторых уступок, в частности, соблюдения режима перемирия, масштабного обмена пленными, отказа от признания "паспортов" "ДНР" и "ЛНР" и возврата захваченных предприятий в ОРДЛО под юрисдикцию Украины.

Взамен от нашей страны хотят снятия экономической блокады ОРДЛО, отказа от введения дополнительных ограничений по отношению к гражданам РФ при пересечении украинской границы, а также прекращения активных действий по установлению контроля украинской армией над "серой зоной".

Также, пишет журналист, в США не советовали Порошенко форсировать принятие закона, который может вызвать очевидное раздражение России.

По информации СМИ, на заседании СНБО его глава, Петр Порошенко, назвал причиной остановки процесса принятия закона по переформатированию АТО именно необходимость дальнейших консультаций с Западом.

Источник: apostrophe.ua