Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен

15.07.2017 17:50

В Мариуполе налоговики, сотрудники «Фантома» и прокуратуры разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при проведении операций с металлоломом. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

Установлено, что на промышленных площадках частного предприятия заготовка и переработка лома цветных и черных металлов осуществлялись незаконно. Лом принимался за наличные, должностные лица предприятия не отражали операции с металлоломом в налоговом и бухгалтерском учете, а затем уклонились от уплаты в бюджет налога на прибыль в размере более 5 млн грн.

В ходе проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 40 тонн неучтенного лома черных и цветных металлов на общую сумму 800 тыс. гривен, а также спецтехнику и грузовой транспорт стоимостью свыше 3 млн грн.

Источник: mariupolnews.com.ua