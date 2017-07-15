- Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен17:50
- ГРОЙСМАН ВЫСТУПИЛ ЗА УСИЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ17:30
- Боевики выжгли огнем украинский курорт. 17:10
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса16:50
- У Покровську вантажівка задавила 92-річну жінку16:30
- Під час "перемир'я" загинув ще один український патріот 15:50
- В Донецкой обл. из-за недосмотра матери двое малолетних детей были вынуждены есть вместе с дворовыми животными15:30
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно14:30
- МЭРИЯ ПОКРОВСКА БЕЗ ТЕНДЕРОВ ЗАКАЗАЛА МИНИ-КОТЕЛЬНЫХ НА 12 МЛН ГРИВЕН, СКРЫВ СМЕТЫ13:10
- На автодороги Донетчины вышли патрули безопасности дорожного движения11:54
Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен
В Мариуполе налоговики, сотрудники «Фантома» и прокуратуры разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при проведении операций с металлоломом. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.
Установлено, что на промышленных площадках частного предприятия заготовка и переработка лома цветных и черных металлов осуществлялись незаконно. Лом принимался за наличные, должностные лица предприятия не отражали операции с металлоломом в налоговом и бухгалтерском учете, а затем уклонились от уплаты в бюджет налога на прибыль в размере более 5 млн грн.
В ходе проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 40 тонн неучтенного лома черных и цветных металлов на общую сумму 800 тыс. гривен, а также спецтехнику и грузовой транспорт стоимостью свыше 3 млн грн.
Источник: mariupolnews.com.ua
Теги: Донбасс, махинации, металлолом, Жебривский
- В Донецкой области сбор металлолома ставят под особый контроль
- Милиционеры изъяли у женщины полторы тонны металла
- Боевики режут на металлолом уничтоженную технику и вывозят его в Россию
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Охотники за металлом лишили воды целый посёлок
- В Горловке грядет внутренняя война?
- Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен17:50
- ГРОЙСМАН ВЫСТУПИЛ ЗА УСИЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ17:30
- Боевики выжгли огнем украинский курорт. 17:10
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса16:50
- У Покровську вантажівка задавила 92-річну жінку16:30
- Під час "перемир'я" загинув ще один український патріот 15:50
- В Донецкой обл. из-за недосмотра матери двое малолетних детей были вынуждены есть вместе с дворовыми животными15:30
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно14:30
- МЭРИЯ ПОКРОВСКА БЕЗ ТЕНДЕРОВ ЗАКАЗАЛА МИНИ-КОТЕЛЬНЫХ НА 12 МЛН ГРИВЕН, СКРЫВ СМЕТЫ13:10
- На автодороги Донетчины вышли патрули безопасности дорожного движения11:54
- Кулеба розповів, чому Путін ненавидить Європейський суд з прав людини18:10
- Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен17:50
- ГРОЙСМАН ВЫСТУПИЛ ЗА УСИЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ17:30
- Боевики выжгли огнем украинский курорт. 17:10
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса16:50
- У Покровську вантажівка задавила 92-річну жінку16:30
- Луценко рассказал, на что будут направлены 22 млрд гривен конфискованных средств16:10
- Під час "перемир'я" загинув ще один український патріот 15:50
- В Донецкой обл. из-за недосмотра матери двое малолетних детей были вынуждены есть вместе с дворовыми животными15:30
- На Волині викрито організовану злочинну групу, яка за сприяння митників незаконно ввозила в Україну вживані авто15:10
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Продукты, которые не стоит есть на завтрак07:05
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема
- Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО