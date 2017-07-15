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МЭРИЯ ПОКРОВСКА БЕЗ ТЕНДЕРОВ ЗАКАЗАЛА МИНИ-КОТЕЛЬНЫХ НА 12 МЛН ГРИВЕН, СКРЫВ СМЕТЫ
Жилищно-коммунальный отдел Покровской горсовета 5 июля заключил соглашения с ООО «Центр кровли «Домострой» на строительство мини-котельных и инфраструктуры к ним на общую сумму 11,85 млн гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро».
Договоры предусматривают строительство в школах и детсадах Покровска четырех блочных модульных мини-котельных и реконструкцию на шести объектах систем водоснабжения и теплоснабжения для подключении к мини-котельных. Планируется, что все работы нужно выполнить в течение июля-ноября.
Как отмечают «Наші Гроші», все сделки заключены по неконкурентной процедуре, сумма контрактов отличается от ожидаемой стоимость на 20-80 копеек. По условиям соглашений, фирма получит 70% аванса. Портал «Е-Дата» пока не располагает данными о перечислении средств.
Расчеты стоимости работ и материалов в публичном доступе отсутствуют.
Как выяснило издание, «ЦБ «Домострой» было зарегистрировано в Славянске Донецкой области местными жителями Валерием Алексеевым и Олегом Сорокиным. Сейчас единственным владельцем фирмы и ее директором является Сорокин. Он также является совладельцем ООО «Региональный учебный центр «Охрана труда» вместе с Людмилой Зубарева, а также ООО «ТПК «Каскад», где его партнерами являются Ольга Ковтун и Владимир Коваленко. Также Сорокин является учредителем ООО «Аркон-2010».
По данным «Прозорро», «ЦБ «Домострой» получил только один заказ - в прошлом году фирма заключила договор на ремонт тротуаров Торецка за 168 тысяч гривен.
Соглашения с «ЦБ «Домострой» подписала начальником жилищно-коммунального отдела Покровскоо горсовета Еленой Юзипович.
Теги: Донбасс, котельная, тендер, Покровск (Красноармейск)
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