МЭРИЯ ПОКРОВСКА БЕЗ ТЕНДЕРОВ ЗАКАЗАЛА МИНИ-КОТЕЛЬНЫХ НА 12 МЛН ГРИВЕН, СКРЫВ СМЕТЫ

15.07.2017 13:10

Жилищно-коммунальный отдел Покровской горсовета 5 июля заключил соглашения с ООО «Центр кровли «Домострой» на строительство мини-котельных и инфраструктуры к ним на общую сумму 11,85 млн гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Договоры предусматривают строительство в школах и детсадах Покровска четырех блочных модульных мини-котельных и реконструкцию на шести объектах систем водоснабжения и теплоснабжения для подключении к мини-котельных. Планируется, что все работы нужно выполнить в течение июля-ноября.

Как отмечают «Наші Гроші», все сделки заключены по неконкурентной процедуре, сумма контрактов отличается от ожидаемой стоимость на 20-80 копеек. По условиям соглашений, фирма получит 70% аванса. Портал «Е-Дата» пока не располагает данными о перечислении средств.

Расчеты стоимости работ и материалов в публичном доступе отсутствуют.

Как выяснило издание, «ЦБ «Домострой» было зарегистрировано в Славянске Донецкой области местными жителями Валерием Алексеевым и Олегом Сорокиным. Сейчас единственным владельцем фирмы и ее директором является Сорокин. Он также является совладельцем ООО «Региональный учебный центр «Охрана труда» вместе с Людмилой Зубарева, а также ООО «ТПК «Каскад», где его партнерами являются Ольга Ковтун и Владимир Коваленко. Также Сорокин является учредителем ООО «Аркон-2010».

По данным «Прозорро», «ЦБ «Домострой» получил только один заказ - в прошлом году фирма заключила договор на ремонт тротуаров Торецка за 168 тысяч гривен.

Соглашения с «ЦБ «Домострой» подписала начальником жилищно-коммунального отдела Покровскоо горсовета Еленой Юзипович.