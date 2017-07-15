Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно

15.07.2017 14:30

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6692 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан». Проект закона призван урегулировать ситуацию в сфере выплат пенсий переселенцам и гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях.

Принятие этого документа должно создать равные условия доступа к пенсионному обеспечению всех граждан Украины, независимо от места проживания и факта внутреннего перемещения.

Так, законопроект предполагает отмену обязательного предоставления бумажных документов людьми, которые были вынуждены покинуть свое место жительства. Документ также предусматривает отмену ограничения в три года на получение невостребованной пенсии и определяет особый порядок получения пенсий для тех, кто остался на неподконтрольной территории.

Кроме того, этим законопроектом гражданам Украины, которые проживают в ОРДЛО, не нужно оформлять статус переселенца, чтобы получать пенсию. Достаточно лишь оформить карту Ощадбанка и проходить периодическую верификацию в отделении банка на подконтрольной территории. Для лиц, которые не могут передвигаться, предусматривается возможность верификации и доставка средств с помощью международных организаций.

«Пенсионный фонд не должен лишать украинских граждан пенсий, если они не могут предоставить бумажных документов. Сейчас очень важно, чтобы все фракции поддержали этот законопроект», - заявила инициатор законопроекта, народный депутат Украины Людмила Денисова.

Также отмечается, что президент Украины сделал серьезные замечания по предложенной правительством пенсионной реформе и призвал разработать механизм получения пенсий как для ВПЛ, так и для тех граждан, которые находятся на неподконтрольной территории.

Источник: mariupolnews.com.ua