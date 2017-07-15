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СБУ задержала на Донбассе психолога боевиков
В зоне АТО задержали союзницу боевиков - психолога артиллерийского бандформирования Кольчуга террористической организации "ДНР", сообщили в пресс-центре СБУ в субботу, 15 июля.
Отмечается, что женщину задержали, когда она пыталась попасть на подконтрольную Украины территорию.
"28-летняя уроженка Донецкой области - дипломированный психолог - добровольно присоединилась к НЗФ "ДНР" в середине 2014 года", - сообщают в СБУ.
По поручению одного из главарей террористов психолог вводила и реализовывала методы психологического воздействия на личный состав бандформирования. В частности, сопровождала процесс отбора желающих вступить в ряды группировки.
Следователи СБУ документально подтвердили ее активное содействие деятельности террористов и близкие контакты с главарями артиллерийского бандформирования.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанной сообщено о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: ua.today
Теги: Донбасс, СБУ, психолог, боевики
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