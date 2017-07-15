В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека

15.07.2017 21:50

В Покровске в Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего сегодня, 15 июля 2017 года, пострадали 3 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"По предварительным данным, около 12 часов в Покровске 41-летний водитель автомобиля "Форд" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Мазда", под управлением 51-летнего водителя, который двигался по встречному направлению", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП в Донецкой области пострадали водитель автомобиля "Мазда", а также две пассажирки автомобиля "Форд" 26 и 44 лет. По указанному факту возбуждено уголовное дело по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами).

Источник: rbc.ua