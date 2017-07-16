Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка

16.07.2017 08:30

Боевики в Донбассе избили своего командира - российского офицера который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал личному составу оружием. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Военнослужащие одного из подразделений 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК разоружили и избили своего командира - офицера ВС РФ, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал личному составу применить оружие в связи с отказом выполнять его приказы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам служебного расследования данного инцидента российский офицер был оправдан, а три военнослужащие, которые наиболее активно участвовали в его избиении, арестованы.



Источник: ua.today