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Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка

16.07.2017 08:30
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Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка

Боевики в Донбассе избили своего командира - российского офицера который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал личному составу оружием. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Военнослужащие одного из подразделений 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК разоружили и избили своего командира - офицера ВС РФ, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал личному составу применить оружие в связи с отказом выполнять его приказы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам служебного расследования данного инцидента российский офицер был оправдан, а три военнослужащие, которые наиболее активно участвовали в его избиении, арестованы.


Источник: ua.today



Теги: Россия, Донбасс, расследование, офицеры
 
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