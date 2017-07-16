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День металлурга по-авдеевски: Фарфор, Бандиты и Алёша
16.07.2017 12:51
На Дне металлурга в Авдеевке выступили три музыкальных коллектива: кавер-группа "Bandit Band" из Кривого Рога, запорожская группа "Фарфор" и певица Alyosha, передаёт AVDEEVKA.CITY.
Кавер-группа Bandit Band порадовала жителей города хитами 80-х, современными зарубежными и украинскими песнями. Авдеевцы без стеснения танцевали и подпевали.
Вокалистка группы "Фарфор" Сабина Сафарли начала выступление с песни из репертуара Рианы, а закончила "Кукушкой"( версия Полины Гагариной). Песня не оставила равнодушной никого, гости концерта пели, подсвечивали зажигалками.
Наибольший восторг получила Alyosha, которую зрители ждали с нетерпением. Звезду встретили овациями и бурными аплодисментами.
Теги: Донбасс, Авдеевка, музыка, День металлурга
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