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Мужчина пытался «купить» пограничников на КПВВ «Марьинка»
16.07.2017 22:11
Гражданин Украины на контрольном посту "Марьинка" пытался подкупить пограничников, чтобы получить содействие в пересечении линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"На свое предложение нарушитель получил от пограничников категорический отказ, после чего мужчину передали представителям Национальной полиции в Донецкой области", - отмечают в ведомстве.
Источник: kumar.dn.ua
Теги: Донбасс, мужчина, Марьинка, пограничники
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