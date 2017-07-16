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В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка

16.07.2017 13:10
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В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка

Вчера на проспекте Мира, благодаря счастливой случайности, не пострадали люди, проходившие по тротуару под высоткой №104. Учитывая тот факт, что в нескольких шагах от указанного места находится маркет АТБ, а в праздничный вечер мариупольцы активно его посещали, поток людей на этом участке был достаточно большим. От удара упавший элемент строения разлетелся на части в радиусе 3-4 метров.

Нужно отметить, что здесь падение частей здания произошло не впервые. На нижней части эркера, нависающего над пешеходным тротуаром, видны следы предыдущего обрушения. При этом зона не ограждена и не имеет предупреждающих надписей. Также отсутствует на здании металлическая сетка для блокировки попадания падающих элементов на тротуар, которую монтируют на дома с аварийным состоянием облицовки.

Источник: mariupolnews.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, дом, День металлурга
 
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