Последние новости раздела
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка13:10
- День металлурга по-авдеевски: Фарфор, Бандиты и Алёша12:51
- Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка 08:30
- «ДНР» ПЫТАЕТ ВАСИНА, - ГОВОРЯТ В ГРУППЕ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПЛЕННЫХ07:56
- В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека 21:50
- Відвідувач кафе у Маріуполі вбив охоронця через жінку19:50
- СБУ задержала на Донбассе психолога боевиков 18:50
- Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен17:50
В «ДНР» похвастались открытием нового вуза
16.07.2017 15:06
На оккупированной части Донецкой области открылось первое высшее учебное заведение «ДНР» — Донбасская аграрная академия.
Такое заявление сделала «министр образования ДНР» Лариса Полякова. Она отметила: «Приятно сообщить об открытии нового государственного учреждения высшего профессионального образования — Донбасской аграрной академии. С 3 июля начался прием документов в это учреждение».
Вуз располагается в оккупированной Макеевке. Отмечается, что специалистов будут готовить по направлениям: садоводство, агрохимия, агрономия, агропочвоведение, зоотехника и ветеринария. Студентов также обещают обеспечить общежитием.
Источник: pl.com.ua
Теги: Донбасс, ВУЗ, академия, ДНР
Читайте также:
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка13:10
- День металлурга по-авдеевски: Фарфор, Бандиты и Алёша12:51
- Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка 08:30
- «ДНР» ПЫТАЕТ ВАСИНА, - ГОВОРЯТ В ГРУППЕ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПЛЕННЫХ07:56
- Последствия "закона Савченко": на Луганщине предупредили заказное убийство предпринимателя22:30
- В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека 21:50
- Відвідувач кафе у Маріуполі вбив охоронця через жінку19:50
- СБУ задержала на Донбассе психолога боевиков 18:50
- Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко15:30
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- Махінації з кредитками - як не потрапити в пастку14:50
- У МВС розповіли, скільки зброї сьогодні є на руках в українців 14:30
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- Осенью состоится повышение пенсий - Глава государства13:53
- Стали известны имена топ-10 прогульщиков Рады13:30
- В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка13:10
- День металлурга по-авдеевски: Фарфор, Бандиты и Алёша12:51
- Балчун анонсирует дополнительные поезда в ЕС12:30
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку
- Как будут освобождать Донбасс
- Как пенсионная реформа отразится на инвалидах и чернобыльцах
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- В центр Киева вошла военная техника