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В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка

16.07.2017 16:10
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В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка

До окупованого проросійськими бойовиками Донецька прибула комісія Генерального штабу збройних сил Російської Федерації
Про це 16 липня повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"З метою проведення комплексної перевірки з’єднань та частин 1 АК до Донецька прибула комісія Генштабу ЗС РФ з метою виявлення нецільового використання та розкрадання коштів, пально-мастильних матеріалів, боєприпасів, а також викриття корупційної складової серед командного складу підрозділів корпусу", - повідомили у розвідці.

Відмічено збільшення випадків самовільного залишення розташування військових частин.

При цьому, за даними ГУР, командуванням окремих частин прийнято рішення щодо виставлення патрулів поблизу місць продажу алкогольних напоїв, а офіцерам заборонено покидати місця розташування частин протягом одного тижня.

Источник: espreso.tv



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Генштаб
 
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