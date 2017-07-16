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Архив - Донецкая область

В Покровске начался первый этап многомиллионной реконструкции парка «Юбилейный»

16.07.2017 21:50
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В Покровске начался первый этап многомиллионной реконструкции парка «Юбилейный»

С этой недели подрядчик приступил к реконструкции парка «Юбилейный» в городе Покровске.

Как рассказала секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко, пока идет речь только о первом этапе реконструкции – обновлении входной группы, предусматривающем замену тротуарной плитки и установку новой арки с названием парка. На эти цели израсходуют 1,5 миллиона гривен из городского бюджета.

Второй этап будет включать работы по озеленению, орошению, освещению и укладке тротуарной плитке на всей территории парка. Их стоимость составит 45 миллионов гривен, которые выделит Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации. Еще 6,5 миллиона предоставит городской бюджет – на установку технических помещений, пультов управления бесплатным Wi-Fi и другие виды работ.

«Мы планируем завершить реконструкцию входной группы к сентябрю, будем надеяться, что ко Дню города», – добавила Ирина Сущенко.

В это время Департамент экологии ДонОГА проведет тендер и определит подрядчика для выполнения второго этапа работ.

В более отдаленной перспективе – третий этап, включающий строительство детских и спортивных площадок. Проект подан на финансирование в Европейский инвестиционный банк.

Наконец, на завершающем, четвертый этапе, в «Юбилейном» установят аттракционы, в том числе колесо обозрения. Последнее, по словам Ирины Сущенко, должно стать визитной карточкой парка и города.

Общая стоимость проекта реконструкции парка «Юбилейный» – более 120 миллионов гривен.

Источник: girnyk.dn.ua



Теги: Донбасс, реконструкция, парк, Покровск (Красноармейск)
 
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