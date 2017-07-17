Последние новости раздела
- БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ07:20
- В Мариуполе за минимальные долги по «коммуналке» лишают субсидии22:34
- Мужчина пытался «купить» пограничников на КПВВ «Марьинка»22:11
- В Покровске начался первый этап многомиллионной реконструкции парка «Юбилейный»21:50
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Бойовики не пустили спостерігачів до населеного пункту Сєдове18:10
- В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков17:53
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка16:10
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ
17.07.2017 07:20
31 –летняя жительница Бахмута родила сына прямо в поле, где пасла коров с мужем.
Выяснилось, что женщина даже не состояла на учете у врача в женской консультации. Мальчик родился с весом 2 кг 400 грамм, это второй ребенок в семье. Роженица сама определяла сроки родов, но просчиталась, как она потом пояснила. Возможно, что повлияла жара и ежедневный выпас крупного рогатого скота.
Сразу после случившегося приехала скорая помощь, фельдшер перерезал пуповину, а маму с малышом доставили в больницу.
В родильном доме наблюдали за поступившими, но медики предупредили, что не стоит рисковать своим здоровьем и своим ребенком. Беременная женщина должна наблюдаться у врачей во избежание патологий и серьезных осложнений.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, роды, сын, поле, Бахмут
Читайте также:
- Курс валют на сегодня, 2 июля
- Донецкий губернатор: Строительство дорог для Евро - это хорошо, но ремонтировать старые тоже надо
- Деньги жителей Донбасса в 2014 году: на коне или под конём?
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- Королева Великобритании в четвёртый раз стала прабабушкой
- Новогодний ребенок «Шахтера»
- БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ07:20
- В Мариуполе за минимальные долги по «коммуналке» лишают субсидии22:34
- Мужчина пытался «купить» пограничников на КПВВ «Марьинка»22:11
- В Покровске начался первый этап многомиллионной реконструкции парка «Юбилейный»21:50
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Бойовики не пустили спостерігачів до населеного пункту Сєдове18:10
- В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков17:53
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка16:10
- В Луганской области бастуют шахтеры 15:54
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ07:20
- Крутое пике Трампа: лидер США назвал виновных07:05
- В Мариуполе за минимальные долги по «коммуналке» лишают субсидии22:34
- Мужчина пытался «купить» пограничников на КПВВ «Марьинка»22:11
- В Покровске начался первый этап многомиллионной реконструкции парка «Юбилейный»21:50
- В понедельник откроется новый пропускной пункт на границе Украины с Молдовой21:30
- Австрийцы могут построить канатную дорогу в Киеве21:11
- Глава российского ВТБ обвинил Украину в стремлении "умертвить" банк20:51
- Порошенко завтра с рабочим визитом посетит Одесскую область 20:30
- "Укрзализныця" намерена запустить скоростные поезда из Днепра и Львова в Одессу20:17
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- Как будут освобождать Донбасс
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- В центр Киева вошла военная техника
- В Украине готовят новые жесткие правила для интернета
- Украинцам предложили уникальные условия для работы за границей