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Архив - Донецкая область

У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)

17.07.2017 18:26
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У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)

В сети появилось видео боя ВСУ с российско-террористическими войсками в Песках Донецкой области

Кадры перестрелки в районе Донецкого аэропорта опубликованы на видео-хостинге Youtube.

За словами бійців АТО, що перебувають на передовій, наявних у них вистачить сил для того, щоб звільнити Донецьк, «тільки б дали наказ».

При этом украинские военные констатируют хроническое несоблюдение перемирие террористами — позиции сил АТО подвергаются постоянным обстрелам из различных видов вооружения. Иногда противник подходит к укреплениям ВСУ на расстояние броска гранаты.

Как писала Politeka, абсолютное большинство украинский — 70% — выступают за компромиссы ради мира на Донбассе.
При этом только 18% населения согласны пойти на любые уступки для установления мира. Более 50% опрошенных украинский уверены, что не всякие компромиссы приемлемы.

Интересно, что готовность к компромиссам снижается с увеличением удаленности района от зоны военных действий. Так, каждый четвертый респондент на Востоке готов на любые компромиссы ради мира, а на Западе Украины — каждый десятый.

Ранее сообщалось, что российские военные в Донбассе похожи собственными деньгами, чтобы «организовать отдых» своему руководству.

Также в Минобороны Украины рассказали, что российские военные начали враждовать между собой на национальной почве.

Источник: Politeka



Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, обстрелы, аэропорт Донецк
 
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