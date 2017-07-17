У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)

17.07.2017 18:26

В сети появилось видео боя ВСУ с российско-террористическими войсками в Песках Донецкой области

Кадры перестрелки в районе Донецкого аэропорта опубликованы на видео-хостинге Youtube.

За словами бійців АТО, що перебувають на передовій, наявних у них вистачить сил для того, щоб звільнити Донецьк, «тільки б дали наказ».

При этом украинские военные констатируют хроническое несоблюдение перемирие террористами — позиции сил АТО подвергаются постоянным обстрелам из различных видов вооружения. Иногда противник подходит к укреплениям ВСУ на расстояние броска гранаты.

Как писала Politeka, абсолютное большинство украинский — 70% — выступают за компромиссы ради мира на Донбассе.

При этом только 18% населения согласны пойти на любые уступки для установления мира. Более 50% опрошенных украинский уверены, что не всякие компромиссы приемлемы.

Интересно, что готовность к компромиссам снижается с увеличением удаленности района от зоны военных действий. Так, каждый четвертый респондент на Востоке готов на любые компромиссы ради мира, а на Западе Украины — каждый десятый.

Ранее сообщалось, что российские военные в Донбассе похожи собственными деньгами, чтобы «организовать отдых» своему руководству.

Также в Минобороны Украины рассказали, что российские военные начали враждовать между собой на национальной почве.

Источник: Politeka