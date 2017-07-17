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Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
Абсолютное большинство украинцев – 70% — выступают за компромиссы ради мира на Донбассе
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.
При этом только 18% населения согласны пойти на любые уступки для установления мира. Более 50% опрошенных украинцев уверены, что не всякие компромиссы приемлемы.
Интересно, что готовность к компромиссам снижается с увеличением отдаленности района от зоны военных действий. Так, каждый четвертый респондент на Востоке готов на любые компромиссы ради мира, а на Западе Украины — каждый десятый.
Наиболее действенными среди предложенных решений для установления мира на Донбассе населения считает международное давление на Россию, с тем чтобы она отказалась от вмешательства в конфликт на Донбассе — 38%.
Если сравнить с прошлым годом, то уменьшилось количество людей, которые считают, что для установления мира нужно прекратить финансирование этих территорий (с 20% до 11%), признать русский язык вторым государственным (с 11% до 5%) и внедрить федеративное устройство в Украине (с 7,5% до 5%).
Население в большинстве своем поддерживает решение СНБО Украины о блокаде торговли с «ДНР» и «ЛНР»: «за» — 47% опрошенных, против — 37%. Самая высокая поддержка блокады — на западе (66%), несколько ниже — в центре (47%). Примечательно, что наименьшее количество сторонников таких действий на юге — 30%, тогда как на востоке она составляет 38%.
Большинство людей поддерживают предложение законодательно признать неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей оккупированными: 55% — «за», 22% — «против», а почти четверть опрошенных не определились по этому вопросу.
Политическое будущее самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 55% украинцев видят в составе Украины на довоенных условиях. Каждый пятый украинец склоняется к возможности предоставить этим территориям большую автономию в составе Украины и около 9% поддерживают самостоятельное существование этих образований или присоединения их к России.
Продолжает расти поддержка идеи ввести на Донбасс международный миротворческий контингент. Теперь она составляет более 60%. Лишь пятая часть населения выступает против. Единственным макрорегионом, где количество противников миротворцев несколько преобладает число сторонников, является юг (38% — против, 36% — за).
Среди возможных вариантов политики Украины относительно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей опрос выявил отсутствие консолидированной позиции: 23% населения поддерживают полную изоляцию так называемых «ДНР» и «ЛНР»; 22% — считают целесообразным держать экономическую блокаду, но сохранять гуманитарные отношения.
22% выступают за разрешение на торговлю критически важными товарами и максимальную поддержку гуманитарных связей. 15 % выступают за максимальное развитие связей с неподконтрольными территориями — как гуманитарных, так и торговых.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Луганская область, опрос
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