В Мариуполе задержан "минер" заводов

17.07.2017 12:05

Мужчина, который "минировал" два мариупольских предприятия, привлечен к ответственности.



Об этом уведомляет пресс-служба правоохранителей.





Вчера вечером в колл-центр 102 поступило анонимное сообщение: мужчина угрожал через два дня подорвать два крупнейших металлургических предприятия Мариуполя.

Звонившим оказался местный житель, 1969 года рождения. Он признался, что когда звонил, находился в состоянии алкогольного опьянения, и таким образом хотел обратить на себя внимание. Он никак не рассчитывал, что удастся установить, кто звонит, и тем более, не ожидал, что уже через несколько часов после звонка полицейские постучат в его дверь.

Только в июле в полицию Донетчины поступило 2 ложных вызова, а с начала года - 9. Все - о минировании стратегически важных объектов, как то железнодорожные и автовокзалы.

Правоохранители напоминают, согласно ст.183 Кодекса Украины об административных правонарушениях заведомо ложный вызов специальных служб влечет за собой наложение штрафа.

Но кроме того, согласно ст. 253 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Исьочник: https://www.0629.com.ua