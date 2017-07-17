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ЖИТЕЛЬНИЦА КОНСТАНТИНОВКИ НАПОИЛА ПУТНИКОВ ВОДОЙ И ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Неизвестные мужчины постучали в калитку одинокой пожилой женщины. Хозяйка вышла на стук в дверь. Незнакомые путники попросили стакан воды, чтобы утолить жажду.
Сердобольная 76-летняя женщина вынесла мужчинам воду. Но на этом дело не закончилось. Визитеры, опустошив стаканы, упросили хозяйку сделать еще одно одолжение: разменять им 500 гривневую купюру.
Пенсионерка, не заподозрив опасности, прошла в дом менять деньги. В это время один из незваных гостей проследовал за ней. Подсмотрев, где бабушка хранит сбережения, незнакомец отвлек ее внимание лишь на секунду. А сам забрал все деньги.
Путники скрылись. А женщина, возвратившись в дом, и не обнаружив денег, поняла, что попалась на уловки мошенников. По факту проводится расследование.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Константиновка, аферисты, мошенники
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