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Безмозглая кукла Путина: Порошенко унизил Захарченко, назвав главаря "ДНР" российской марионеткой и пустым местом, а не политической фигурой
18.07.2017 15:32
Украинский президент Петр Порошенко жестко указал террористу Александру Захарченко на его место, подчеркнув, что главарь "ДНР" для него пустое место.
Президент Украины Петр Порошенко лаконично отреагировал на новость о якобы создании фейковой "Малороссии" главрем "ДНР" в ходе своей пресс-конференции в Грузии.
"Захарченко - не политическая фигура, а марионетка, которая транслирует кремлевские заявления", - жестко подчеркнул глава государства.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, ДНР, Порошенко, Захарченко, Малороссия
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