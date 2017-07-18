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Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский
18.07.2017 11:09
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что если бы Россия дала серьезные гарантии того, что на Донбасс не будут вводиться российские войска, то Украина очень быстро освободила бы оккупированные территории. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Диалог.UA".
Жебривский отметил, что вспоминая о хорватском сценарии следует знать, что в той ситуации были гарантии НАТО, что Сербия не будет вводить войска на хорватскую территорию. Он также подчеркнул, что если бы Россия дала гарантии не вводить свои войска на Донбасс, то Украина не дольше чем хорваты освободила бы отдельные районы Донецкой и Луганской областей, захваченные российско-террористическими войсками.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Донецкая область, НАТО, Луганская область, оккупация, Жебривский
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