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Художниця з Донецька в пам'ять про МН17 влаштувала акцію у Познані
Українська художниця, переселенка з окупованих території, Лія Достлієва, яка живе у польському Познані, у свій день народження влаштовує акцію в пам'ять про усіх загиблих рейсу МН17.
Про це вона написала у своєму Facebook
17 липня 2014 року, в день, коли мені виповнилося 30, над моїм містом було збито літак. Рейс MH17 мав доставити 298 людей на відпочинок. Вони всі загинули. Я все ще жива", – написала Лія.
Вона пише, що почувається винною у їхній загибелі.
"Чи почуваюся я винною в тому, що їх вбила та ж сама сила, яка вже три роки намагається вбити мою країну, що насправді ця ненависть, від якої вони загинули, була спрямована на нас - на мене? Так", – додала жінка.
Тому 17 липня вона від 10 ранку біля фонтану на площі в Познані почала шити 298 маленьких ляльок.
Вони символізуватимуть кожного загиблого в авіакатастрофі.
До півночі Лія планує завершити:
"Вони змогли вбити в один день 298 людей, тож я зшити 298 ляльок теж зможу".
За створенням ляльок можна стежити онлайн.
Нагадаємо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року.
На його борту було 298 осіб, всі вони загинули.
Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.
В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.
В РФ заявили, що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.
Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія визнає свою провину в катастрофі літака "Боїнг-777" рейсу МН17, блокуючи створення трибуналу.
Источник life.pravda.
Теги: Донецк, Донбасс, память, художница
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