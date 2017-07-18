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Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО
В Кремле уверяют, к новому "государству" в оккупированном Донбассе не имеют отношения, и сказанное сегодня, 18 июля, террористом Захарченко для них полный шок. В частности, и для самого Владислава Суркова, которого назвали главным идеологом "Малороссии", сообщает Диалог .UA".
Такую информацию подтвердили двое близких к АП Путина источников, передает "РБК". "Инициатива 100% шла не от Суркова", - заявил один из собеседников. По его словам, с идеей выступило окружение главаря "ДНР". Другой источник добавил, что путинская администрация вообще была не в курсе того, что собирается "выкинуть" их марионетка в оккупированном Донецке. "Там были не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных", - сообщил источник.
Близкий к Суркову политолог Чеснаков в комментарии ТАСС добавил, что идея "Малороссии" исходила от "карманных" писателей и блогеров террористов "ДНР". Пособник боевиков и командир одного из террористических батальонов, российский писатель Захар Прилепин заявил, что в "ДНР" хотели сделать сюрприз для Москвы, Вашингтона и Киева.
Теги: Россия, Донбасс, Кремль, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, Малороссия
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