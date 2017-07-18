На Донбассе массово дезертируют боевики

18.07.2017 19:26

У противника ухудшается морально-психологическое состояние. В соединениях и частях боевиков наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава и увеличение случаев дезертирства. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, главным фактором этого являются условия прохождения службы, передает segodnya.ua.

"За минувшие сутки самовольно оставили свои подразделения 12 "военнослужащих" из "6 отдельного мотострелкового полка" и четырех отдельных мотострелковых бригад", – пояснили в разведке.

С целью предотвращения проникновения дезертиров на территорию РФ российской пограничной службой ужесточен пропускной режим на неконтролируемом украинской стороной участке границы.