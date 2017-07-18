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НСЖУ: Схваченный боевиками "ДНР" журналист Асеев может не дожить до обмена
Национальный союз журналистов Украины требует усилить давление на минских переговорах на представителей «ДНР» с целью освобождения из плена блогера и журналиста Станислава Асеева.
Коллегу, арестованного в оккупированном Донецке в начале июня, включили в списки на обмен. Но во время предыдущей встречи в Минске 5 июля представители «ДНР» заявили, что не располагают информацией о местонахождении журналиста.
Последняя информация, поступающая из оккупированной территории, может свидетельствовать об угрозе жизни арестованного. Об этом шла речь во время встречи секретаря НСЖУ Лины Кущ с председателем общественной организации «Группа« Патриот »(Центр освобождения заложников) Олегом Котенко.
«Мы знаем, что Станислав Асеев действительно арестован так называемым «министерством государственной безопасности ДНР» и подозревается в шпионаже. Уголовные статью ему сразу предъявили. Изъяли телефон и вычислили людей, которые с ним общались. Они также были задержаны. Некоторых уже отпустили, других - нет», - рассказал Олег Котенко.
Волонтер предполагает, что задержанного журналиста пытают, заставляя оговорить себя и других людей. И этим объясняются противоречивые сообщения на сайтах, подконтрольных так называемой «власти ДНР», где Станислава Асеева вроде объявили пропавшим без вести. В то же время Amnesty International со ссылкой на собственные источники в Донецке сообщила об аресте журналиста.
«Его могли сильно пытать, и мы опасаемся, что состояние заложника сейчас очень плохое. Поэтому его не показывают, ссылаются, как будто его у них нет. Не хочу предполагать худшее. Поэтому нужно настаивать, чтобы «ДНР» разыскало и показало Станислава, чтобы мы убедились, что он действительно жив. Неважно, что он говорит на видео: понятно, что от него потребуют сказать то, что выгодно той стороне. Но главное - пусть покажут заложника. Или покажут человеку, которому мы доверяем: это может быть мать или другой родственник», - добавил волонтер.
Ранее украинский политик Егор Фирсов, который лично знаком с Асеевым, в своей заметке на Facebook сообщил, якобы «МГБ ДНР» «официально подтвердило» задержания журналиста и предоставило его матери письменное подтверждение. Но никаких документов, которые бы подтверждали слова политика, группа, которая занимается подготовкой обмена пленных, на данный момент не получила, говорит Олег Котенко.
«Для усиления международного давления для освобождения журналиста необходимо иметь прямое подтверждение именно от источника из Донецка. То есть это может быть заявление "силовиков" ДНР ", скан-копия справки, которую якобы предоставили маме. Главное -" вытащить "Станислава с серой зоны полной неизвестности, где он находится с начала июня», - подчеркнул председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
НСЖУ убеждена: арест украинского журналиста и других людей, с которыми он поддерживал контакт - свидетельство тотальных притеснений свободы слова и свободы мысли на оккупированной части Донбасса. Подконтрольные России «силовики» выслеживают блоггеров и фрилансеров, работающих для украинских медиа - даже если когда люди пишут о том, как малолюдно стало на улицах Донецка. Сам факт сотрудничества с украинскими СМИ является достаточным основанием для ареста в «ДНР» или «ЛНР».
17 июля Комитет защиты журналистов (США) обнародовал заявление с требованием немедленного освобождения Станислава Асеева. «Журналистика - это не шпионаж. Станислав Асеев должен быть освобожден немедленно. Мы призываем все стороны конфликта в Украине уважать роль журналистов как гражданских лиц и позволить им выполнять свою работу», - сказал заместитель исполнительного директора комитета Роберт Магон.
Напомним, что Станислав Асеев с момента оккупации города боевиками жил в Донецке.
Он писал материалы о жизни на оккупированном Донбассе для "Украинской правды", "Радио Свободы", "Зеркала недели" и издания "Тыждень", также писал об этом на странице ФБ.
Журналист пропал в Донецке 2 июня. Позже так называемая «полиция ДНР» объявила в розыск Станислава Асеева.
СБУ сообщила, что Станислав Васин внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «ДНР». Террористы отказались признать, что журналист был похищен "силовыми органами республики".
Источник 62.ua
Теги: Донбасс, обмен, журналист, СБУ, НСЖУ, ДНР, боевики, Минские договоренности
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