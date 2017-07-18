Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО

18.07.2017 10:12

Спикер АТО Анатолий Стельмах сообщил о новых санитарных потерях Вооруженных сил Украины на донецком направлении в районе Авдеевки. В понедельник, 17 июля, гибридная армия Российской Федерации продолжила вести огонь по позициям и укреплениям ВС Украины.

На донецком направлении, начиная с 19 часов и почти до 23:00, противник наносил удары по опорным пунктам ВСУ в районе Авдеевки одновременно с нескольких направлений. Бандформирования "ДНР" применяли минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия. Вследствие этих обстрелов один украинский военный получил ранения, еще один был травмирован.