Главная / Новости / Донецкая область / Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам
Последние новости раздела
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать14:11
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка13:51
- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам13:29
- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов12:11
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам
18.07.2017 13:29
18 июля главарь “ДНР” Александр Захарченко предложил украинцам план реинтеграции страны и мирное прекращение военных действий. Донецкие террористы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса подконтрольных Киеву регионов и намерены действовать, пишет “Диалог.UA”.
Сегодня в Донецке Захарченко анонсировал создание нового государства “Малороссия”, куда должны войти 19 украинских областей. По его словам, представители украинского бизнеса уже согласились сотрудничать с "Л/ДНР", теперь дело осталось за одобрением плана простыми украинцами.
Теги: Донецк, Донбасс, Киев, ДНР, ЛНР, Захарченко, террористы, Малороссия
Читайте также:
- В Кремле приняли роковое решение для Плотницкого и Захарченко
- "Это все Плотницкий виноват", - у Захарченко в панике придумали невероятную версию о задержанном в Волновахе "атамане" казаков "ДНР"
- Ростовская гастроль Захарченко: главарь загнивающей "республики" повеселил байками о "золотом будущем" "ДНР" и позвал российских выпускников на работу в оккупированный Донецк
- Что делать Захарченко? Как отреагировал Донецк на подрыв Плотницкого в Луганске
- В «ЛДНР» сделали громкое заявление
- Война главарей "ДНР": Ходаковский наносит новый удар
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать14:11
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка13:51
- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам13:29
- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов12:11
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать14:11
- Появилась первая информация о реванше Кличко - Джошуа14:00
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка13:51
- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам13:29
- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов12:11
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука