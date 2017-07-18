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Архив - Донецкая область

По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ

18.07.2017 12:32
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По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ

Наблюдатели видели 16 июля шесть машин военного типа на гусеничном ходу. Наблюдатели отметили, что в трех километрах к юго‑западу от центра города были зафиксированы свежие следы танков террористов. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали военную технику боевиков в оккупированном Донецке. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

Наблюдатели видели 16 июля шесть машин военного типа на гусеничном ходу, включая, по крайней мере, один МТ‑ЛБ.

"В Петровском районе Донецка зафиксированы свежие следы, которые, по оценке СММ, принадлежали как минимум двум танкам (T‑72), примерно в 3 км к юго‑западу от центра города", - отметили в пресс-службе.



Теги: Донецк, Донбасс, ОБСЕ, ДНР, боевики, танки
 
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