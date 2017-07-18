Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка

18.07.2017 13:51

Представители российских частных военных компаний на оккупированных территориях Донбасса вербуют боевиков-дезертиров. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, при этом беглецам обещают освобождение от преследований и денежное вознаграждение.

"Наибольшим спросом у российских "покупателей" пользуются специалисты с опытом боевых действий: саперы и стрелки переносных зенитно-ракетных комплексов", – пояснили в разведке.

Напомним, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: один погибший и 18 раненых.