СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО

18.07.2017 08:02

Сепаратист уверяет, что хотел выйти на главарей донецких террористов, но не смог им дозвониться, поэтому решил создать в соцсети паблик "Хмельницкая народная республика". "Детище" сторонника "русского мира", который вдобавок ко всему оказался еще и уголовником, просуществовало недолго. Мужчина был задержан сотрудниками СБУ, сообщает "Диалог.UA".

Сепаратист на допросе рассказал, что хотел быть рядом с террористами ОРДЛО, и именно ради этого создал свой виртуальный проект. Через какое-то время на него вышел некий россиянин, заявивший, что имеет пути выхода на главных луганских и донецких боевиков.

Контакт двух любителей "Новороссии" был прерван СБУ, а деятельность террористического паблика прекращена.