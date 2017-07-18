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Архив - Донецкая область

СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО

18.07.2017 08:02
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СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО

Сепаратист уверяет, что хотел выйти на главарей донецких террористов, но не смог им дозвониться, поэтому решил создать в соцсети паблик "Хмельницкая народная республика". "Детище" сторонника "русского мира", который вдобавок ко всему оказался еще и уголовником, просуществовало недолго. Мужчина был задержан сотрудниками СБУ, сообщает "Диалог.UA".

Сепаратист на допросе рассказал, что хотел быть рядом с террористами ОРДЛО, и именно ради этого создал свой виртуальный проект. Через какое-то время на него вышел некий россиянин, заявивший, что имеет пути выхода на главных луганских и донецких боевиков.

Контакт двух любителей "Новороссии" был прерван СБУ, а деятельность террористического паблика прекращена.

 



Теги: Донбасс, СБУ, Хмельницкая область, сепаратисты, ДНР, ЛНР, боевики, террористы
 
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