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США провели разведку над Донбассом
RQ-4A Global Hawk совершил многочасовой полет вдоль линии разграничения. Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в воскресенье совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации, сообщает segodnya.ua.
Во время полета дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР", но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс. метров.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России.
Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.
Дальний американский беспилотный летательный аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После выполнения задания в Донбассе он "ушел" из воздушного пространства Украины к северу от Молдавии.
Теги: Россия, США, Донбасс, Мариуполь, разведка, беспилотник, ДНР, ЛНР
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